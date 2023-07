Wacken Open Air 2023: Das ist in diesem Jahr neu auf dem Festival

Tickets in Rekordzeit ausverkauft

Bereits im Vorfeld wurden einige Rekorde gebrochen: Nach dem Start des Vorverkaufs am 07.08.2022 waren innerhalb von nur fünf Stunden bereits alle 80.000 Tickets restlos ausverkauft. In diesem Jahr gibt es also mehr zu sehen und zu hören, als jemals zuvor - dafür waren die Tickets zum Preis von 299 Euro auch etwas kostspieliger als im vergangenen Jahr.