Wacken Open Air 2024: Alle wichtigen Infos zum Metal-Spektakel

Tickets und Livestream

Das Wacken Open Air ist ausverkauft. Die für die Veranstalter erfreuliche Nachricht wurde bereits am Tag des Vorverkaufsstarts am 7. August 2023 verkündet. Denn in der Rekordzeit von 4,5 Stunden waren die Tickets ausverkauft. «Insbesondere nach dem schwierigen Start des Festivals in diesem Sommer, bei dem ein Teil unserer Metal–Family nicht mitfeiern konnte, wissen wir es mehr als zu schätzen, dass die Community zu uns steht und zusammenhält», hiess es dazu in einem Statement.