Wacken Open Air 2024: Weitere Highlights stehen fest

Kiss–Frontmann Gene Simmons kündigt hammerhartes Set an

Angeführt wird das erweiterte Line–up von niemand Geringerem als dem legendären Kiss–Frontmann Gene Simmons (74). Nachdem dieser 2023 das offizielle Ende von Kiss verkündet hatte, wird er in Wacken mit einer neuen Formation auf der Bühne stehen und anscheinend auch noch einmal etwas kräftiger auf das Hard–Rock–Gaspedal drücken. In der Pressemitteilung zum erweiterten Line–up kündigte der 74–Jährige jedenfalls Folgendes an: «Das Set wird viel härter sein als das, was Kiss gespielt haben, und ich werde Songs spielen, die noch nie zuvor veröffentlicht worden sind. Solosongs von mir.»