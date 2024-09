Wacken Open Air 2025 ist bereits ausverkauft

34 Bands sind für das Wacken Open Air 2025 bereits bestätigt

Die ersten 34 Acts, die bei der 34. Auflage des Festivals auftreten werden, wurden bereits bekannt gegeben. Darunter befinden sich einmal mehr namhafte Bands der Metal–Szene wie zum Beispiel Papa Roach, Machine Head, Within Temptation, Ministry, Apocalyptica, Gojira oder Saltatio Mortis. Im kommenden Jahr findet das Wacken Open Air vom 31. Juli bis zum 2. August 2025 statt. Die Metalfans müssen dabei allerdings eine Neuerung beachten: Es fallen erstmals verpflichtende Kosten in Höhe von 33 Euro pro Tag für einen Access Pass für jedes Auto an. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen sowie Wohnmobile und Wohnwagen kosten 66 Euro pro Fahrzeug.