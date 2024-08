Wacken Open Air: Das ändert sich im kommenden Jahr

Im nächsten Jahr öffnet das Wacken Open Air von 31. Juli 2025 bis zum 2. August 2025 seine Tore. Der Vorverkauf ist bereits in vollem Gange – Metalheads müssen allerdings eine Neuerung beachten, denn es fallen verpflichtende Kosten für einen Access Pass für die Autos an. Die Veranstalter erklärten der Nachrichtenagentur spot on news, was es damit auf sich hat.