Wacken Open Air: Das ist dieses Jahr neu

Zu den Headlinern gehören dieses Jahr Slipknot und Judas Priest, weitere Bands sind In Extremo, New Model Army, Rose Tattoo, Lacuna Coil, Gwar, As I Lay Dying oder Lordi. Einige Absagen in letzter Sekunde mussten die Fans aber auch schon verkraften: So können Limp Bizkit ihren Auftritt aufgrund gesundheitlicher Probleme von Fred Durst (51) nicht abliefern.