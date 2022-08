Wacken Open Air: Erste Bands für 2023 bestätigt

83.400 Fans feierten gerade beim grössten Metal-Festival der Welt in Wacken in Schleswig-Holstein. Acts wie Judas Priest, Slipknot und Powerwolf heizten den Besucherinnen und Besuchern ein, insgesamt spielten über 200 Bands auf neun Bühnen. Die Veranstalter freuen sich bereits auf die nächste Ausgabe in 2023, «die zum ersten Mal vier Tage Livekonzerte bieten wird», heisst es in einer Mitteilung vom Sonntag (7. August). Zudem wurden erste Bands bestätigt, die im kommenden Jahr die Bühne entern werden.