Wacken Open Air: Metal-Festival kündigt neue Acts an

Die Höhner kommen zum Wacken Open Air

Die grösste Überraschung sind aber wohl die Höhner - die Kölner Kultband tritt zum ersten Mal beim Wacken auf. Wacken-Mitgründer Holger Hübner erklärte in einer Pressemitteilung, wie es zu der ungewöhnlichen Kombination kam: «Höhner-Sänger Henning Krautmacher und ich sassen kürzlich [...] gemeinsam am Tresen. Wir sprachen darüber, dass er nur noch dieses Jahr Teil der Band ist und witzelten darüber, dass zu einem solchen Abschied ein kleiner Auftritt in Wacken gut passen würde. Ein paar Schnäpse später dachten wir uns: das machen wir wirklich!»