Jetzt herrscht Gewissheit: Das Heavy-Metal-Festival in Wacken hat aufgrund des vielen Regens und den damit verbundenen Schlammmassen vor Ort einen sofortigen und vollständigen Einlassstopp für die Besucher verhängt. Das gaben die Veranstalter am frühen Mittwochmorgen unter anderem via Facebook bekannt. Darin heisst es, dass die Kapazitätsgrenze erreicht sei. «Aufgrund des Wetters wurde die vertretbare Besucherzahl für das Wacken Open Air 2023 erreicht», heisst es dort.