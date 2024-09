Wahlkampf-Team von Kamala Harris reagiert mit Swift-Songs

Nach dem neuerlichen mutmasslichen Attentatsversuch auf Trump ist allerdings wieder Ernst eingekehrt in den Popkultur–Wahlkampf mit Swift. Am Sonntag postete Kamala Harris auf X die Worte: «Ich bin über Berichte über Schüsse in der Nähe des ehemaligen Präsidenten Trump und seines Anwesens in Florida informiert worden und bin froh, dass er in Sicherheit ist. Gewalt hat in Amerika keinen Platz.»