«Wahrer Freund»: Sean Penn verzichtet für Selenskyj-Besuch auf Oscars

Sean Penn ist «ein wahrer Freund der Ukraine»

Selenskyj teilt in den sozialen Medien, darunter bei Instagram, ein Bild, das ihn im Gespräch mit dem Schauspieler und Filmemacher zeigt. «Sean, dank dir wissen wir, was ein wahrer Freund der Ukraine ist», schreibt er dazu. Seit dem ersten Kriegstag im Jahr 2022 stehe der 65–Jährige an der Seite der Ukraine – und tue dies auch heute noch. «Und wir wissen, dass du auch weiterhin an der Seite unseres Landes und unserer Menschen stehen wirst», schreibt Selenskyj weiter.