«Wahrhaft einzigartig»: NBA-Star Bill Walton mit 71 Jahren gestorben

Bill Walton war einzigartig und immer gut gelaunt

«Bill Walton war wahrhaft einzigartig», teilt Adam Silver (62), Commissioner der NBA, in einem Statement mit. Walton, der als einer der besten Spieler der Ligen–Geschichte auf der Center–Position gilt, habe diese Rolle neu definiert. Walton holte unter anderem zwei Meisterschaften, eine mit den Portland Trail Blazers sowie eine mit den Boston Celtics, wurde Saison– und Finals–MVP und wurde 1993 in die Hall of Fame aufgenommen. Nach seiner aktiven Laufbahn war er zudem unter anderem als Analyst und Kommentator für mehrere US–Fernseh–Networks tätig.