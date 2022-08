Wahrzeichen und Fahrradtouren: Google bringt drei neue Maps-Features

Sightseeing dank KI

Bereits seit einigen Jahren bietet «Maps» (Android/iOS) Usern die Option, Fotos von beliebigen Standorten hochzuladen. Besonders häufig geschieht das an berühmten Orten wie dem Empire State Building in New York, dem Big Ben in London oder dem Eiffelturm in Paris. Nun gibt Google all diese - und weitere, wie Satelliten- und Streetview-Bilder - Daten einer Künstlichen Intelligenz, die aus ihnen eine 360-Grad-Luftbild-Aufnahme anfertigt. Sie zu finden, ist kinderleicht: Einfach die Sehenswürdigkeit der Wahl in die Suchleiste tippen und schon ist die Bewegtbild-Aufnahme im Fotobereich zu sehen. Dabei handelt es sich um ein kurzes Video, mit dem zwar nicht interagiert werden kann, das aber einen sehenswerten Einblick auf die jeweilige Sehenswürdigkeit und ihre Umgebung erlaubt. Wer das Feature auf seinem Gerät noch nicht findet, muss sich nicht mehr lang gedulden: Weil es sich um ein serverseitiges Update handelt, nimmt der Rollout einige Tage in Anspruch - dafür sind auch ältere Geräte dazu in der Lage, die kurzen Videos innerhalb der App darzustellen.