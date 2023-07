Waldbrände auf Rhodos und Korfu: Das müssen Urlauber jetzt wissen

Auf den Ferieninseln Rhodos und Korfu toben nach der Hitzeperiode aktuell massive Waldbrände. Auch in anderen Ferienregionen Griechenlands sind teilweise bereits grossflächige Brände ausgebrochen. Tausende Urlauber wurden evakuiert. Der Reiseveranstalter TUI kündigte am Wochenende an, keine Touristen-Flüge mehr nach Rhodos durchzuführen. Doch was bedeutet das nun konkret für den einzelnen Urlauber?