Walentina Doronina: Ihr Weg zur Reality-Königin

Anschliessend war sie 2021 in «Are You The One - Realitystars in Love» zu sehen und verwickelte sich mit ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern in zahlreiche Streitigkeiten. In der Kuppelshow suchten Datingshow-Erfahrene erneut nach ihrem Liebesglück und mussten sich zu Perfect Matches zusammenfinden. Die Kandidatinnen und Kandidaten fanden am Ende nicht alle zuvor festgelegten Matches und sahnten somit auch nicht die Gewinnsumme ab.