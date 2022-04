«Walking Dead»-Ableger muss ohne Melissa McBride auskommen

In einem Statement des Senders AMC heisst es zu McBrides Ausstieg: «Leider wird sie nicht mehr am zuvor angekündigten Spin-off über die Charaktere Daryl Dixon und Carol Peletier teilnehmen, das diesen Sommer in Europa gedreht und im kommenden Jahr erscheinen wird.» Grund sei demnach der nach Europa verlegte Drehort, der «für Melissa zum jetzigen Zeitpunkt logistisch nicht machbar» sei. Man hoffe aber, dass Carol «in der nahen Zukunft» doch noch ihr Comeback feiern kann.