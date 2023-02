«Walking Dead»-Fanliebling Steven Yeun ergattert Marvel-Rolle

Steven Yeun (39) konnte sich mit seiner Rolle als Glenn Rhee in der AMC-Serie «The Walking Dead» eine treue Fangemeinde zulegen. Nun steht der Schauspieler offenbar davor, in einem weiteren namhaften Franchise eine tragende Rolle zu übernehmen. Wie die US-amerikanische Branchenseite «Deadline» berichtet, wird Yeun in dem anstehenden Marvel-Streifen «Thunderbolts» zu sehen sein, der auf dem gleichnamigen Comic basiert.