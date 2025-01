Walter Beckenbauer: Trauerbewältigung durch Gespräche mit Franz

«Manchmal halte ich ganz spontan mit ihm Zwiesprache», so Walter Beckenbauer. «Und erwarte seine Antworten mit einem Schmunzeln. Weil ich ihn so gut kannte, weiss ich ja, was er sagen würde, wenn ich ihn in Gedanken etwas frage.» Für ihn sei die umschwärmte Fussball–Legende immer nur der Bruder geblieben.