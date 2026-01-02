Walter Schultheiss ist tot

Später Kinoerfolg

Erst spät kam Schultheiss zu einer Hauptrolle im Kino. 2013 spielte er in der Tragikomödie «Global Player – Wo wir sind isch vorne» einen 90–jährigen Firmenpatriarchen. Mit 93 Jahren stand er für «Laible und Frisch – Do ghot dr Doig» vor der Kamera, erneut gemeinsam mit seiner Ehefrau.



Nach dem Tod seiner Frau Ende 2021 zog sich Schultheiss aus der Öffentlichkeit zurück. Er lebte bis zuletzt in Wildberg bei seinem Sohn, dessen Frau und seinen Enkelinnen. SWR–Intendant Kai Gniffke würdigte ihn als «Idealtyp des sympathisch–bruddeligen Schwaben» und sagte: «Wir trauern um einen grossartigen Schauspieler, Künstler und ein Urgestein des Mundartschauspiels.»