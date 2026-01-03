Walter Schultheiss ist tot

Baden–Württemberg trauert um einen seiner prägendsten Künstler: Walter Schultheiss ist am 22. Dezember im Alter von 101 Jahren gestorben. Der Schauspieler starb friedlich im Kreis seiner Familie in Wildberg im Landkreis Calw, wie sein Sohn Götz Schultheiss dem SWR bestätigte. Die Beisetzung fand bereits im kleinen Kreis statt.
Mehr als sieben Jahrzehnte stand Schultheiss auf Bühnen, vor Mikrofonen und Kameras. Dabei wurde er weit über seine Heimatregion hinaus bekannt.
Geboren wurde Walter Schultheiss im Mai 1924 in Tübingen. Nach dem Zweiten Weltkrieg absolvierte er seine Schauspielausbildung in Stuttgart. Am dortigen Volkstheater erhielt er sein erstes festes Engagement – und lernte dort seine spätere Ehefrau Trudel Wulle kennen. Mehr als 70 Jahre blieben die beiden verheiratet.
Kultsketche als «Karle und Gottlob»
Parallel zur Bühnenarbeit entdeckte der Rundfunk sein Talent. Zunächst sprach er Rollen auf Hochdeutsch, doch bald wurde die schwäbische Mundart zu seinem Markenzeichen. Den grossen Durchbruch erlebte er in den 1960er Jahren: Gemeinsam mit Werner Veith bildete er das Strassenkehrer–Duo «Karle und Gottlob». Die Sketche liefen samstags live im Radio und erreichten ein Millionenpublikum. Bis heute gelten sie als Klassiker schwäbischer Unterhaltungskultur.
Auch im Fernsehen wurde Schultheiss bald zur festen Grösse. Er spielte in mehreren «Tatort»–Folgen mit, stand als Vermieter Rominger an der Seite von Kommissar Bienzle vor der Kamera und übernahm tragende Rollen in Serien wie «Oh Gott, Herr Pfarrer». Grosse Popularität erlangte er als Inspektor Köberle, als Titelheld in «Der König von Bärenbach» und als Weingutbesitzer Eugen Eisele in «Der Eugen», den er über mehr als hundert Folgen verkörperte.
Später Kinoerfolg
Erst spät kam Schultheiss zu einer Hauptrolle im Kino. 2013 spielte er in der Tragikomödie «Global Player – Wo wir sind isch vorne» einen 90–jährigen Firmenpatriarchen. Mit 93 Jahren stand er für «Laible und Frisch – Do ghot dr Doig» vor der Kamera, erneut gemeinsam mit seiner Ehefrau.
Nach dem Tod seiner Frau Ende 2021 zog sich Schultheiss aus der Öffentlichkeit zurück. Er lebte bis zuletzt in Wildberg bei seinem Sohn, dessen Frau und seinen Enkelinnen. SWR–Intendant Kai Gniffke würdigte ihn als «Idealtyp des sympathisch–bruddeligen Schwaben» und sagte: «Wir trauern um einen grossartigen Schauspieler, Künstler und ein Urgestein des Mundartschauspiels.»