Wandern, Wellness und Kulinarik in Oberstaufen

Wandern mit Panoramablick

Das Umland gilt als Eldorado für Wanderer. Gut ausgebaute Wege führen von sanften Hügeln bis hinauf auf aussichtsreiche Gipfel. Mit 1.834 Metern ist der Hochgrat der höchste Punkt der Region. Von der Talstation der Hochgratbahn geht es per Seilbahn oder zu Fuss hinauf. Oben locken Gratwanderungen mit Blick bis zum Bodensee und in die Schweiz. Beliebt ist auch die Überschreitung der gesamten Nagelfluhkette – eine anspruchsvolle Tour über mehrere Gipfel. Unterwegs laden traditionelle Alpwirtschaften zur Einkehr ein, wo Käse, Milch und Brotzeiten direkt aus der Region serviert werden.