Wann erscheint die Netflix-Dokumentation über Shirin David?

«Wenn das die Doku wird, möchte ich sie nicht»

Ende 2024 hatte sich die «Bauch, Beine, Po»–Interpretin in einer Story auf Instagram selbst zu der Doku geäussert und ein besorgniserregendes Update abgegeben. Sie habe das bereits gedrehte Rohmaterial des Doku–Projekts gesichtet und sei mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden gewesen, so David im Dezember. «Ich hab' gesagt, wenn das die Doku wird, möchte ich sie nicht.» In der Folge wurde das gesamte Team ausgetauscht – die Arbeiten an der Dokumentation begannen noch einmal von vorn.