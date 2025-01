Wann geht der Wahl-O-Mat online und welche Alternativen gibt es?

Am 23. Februar steht in Deutschland die vorgezogene Bundestagswahl 2025 an – höchste Zeit, Licht ins Dunkel des Parteiendschungels zu bringen. Schliesslich sind die Wahlpogramme lang und kompliziert, insgesamt treten 41 Parteien an. Aber welche passt am besten zur eigenen politischen Meinung und sollte in den Bundestag einziehen? Verschiedene Online–Tools können dabei helfen, eine fundierte Wahlentscheidung zu treffen.