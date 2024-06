Wann kommt Max? Alles Wissenswerte zum Streamingdienst

Welche Inhalte gibt es bei Max?

Der triftigste Grund für ein Max–Abo wird voraussichtlich das Serien–Angebot des US–Senders HBO sein. Zu in den vergangenen Jahren gefeierten HBO und Max Originals gehören unter anderem «The Last of Us», «The White Lotus», «Euphoria», «True Detective», «Succession», das «Sex and the City»–Spin–off «And Just Like That...» sowie «Game of Thrones» und dessen Ableger «House of the Dragon». Max ist in den USA zudem das Zuhause grosser Filmmarken wie «Barbie», «Wonka» und «Dune» sowie von DC–Helden und –Schurken wie Batman, Aquaman und dem Joker. Noch 2024 startet etwa unter anderem die Batman–Serie «The Penguin», die dann auch bei Sky und Wow zu sehen sein wird.