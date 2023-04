Wann schreibt George R.R. Martin «Das Lied von Eis und Feuer» zu Ende?

Eingefleischte «Game of Thrones»-Fans müssen sich schon sehr lange in Geduld üben. Nicht was die Serienproduktion anbelangt - schliesslich hat HBO nun nach «House of the Dragon» ein weiteres Prequel aus Westeros offiziell bestätigt. Aber auf die zwei letzten Bücher, die die «Das Lied von Eis und Feuer»-Saga abschliessen sollen, warten die Fans nun schon seit über zehn Jahren. Wird «Game of Thrones»-Erfinder George R.R. Martin (74) die weltberühmte Geschichte aus Westeros nie zu Ende schreiben?