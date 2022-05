Wann, wo, wie, wer? Die wichtigsten Infos zum Neun-Euro-Ticket

Wo kann man das Ticket nutzen?

Das Ticket ist sowohl in Nah- als auch Regionalverkehrsmitteln zu nutzen. Der Preis von neun Euro gelte dann für ein entsprechendes Ticket der 2. Klasse. Für die 1. Klasse gilt der reguläre Preis. In Zügen des Fernverkehrs (IC, EC, ICE) und in Fernbussen ist das Ticket nicht gültig. Auch eine Kombination mit einem Fernverkehrsticket ist möglich, schreibt die DB, doch ist im Fernverkehr dann immer ein separates Ticket notwendig. Ausserdem gilt das Neun-Euro-Ticket deutschlandweit in allen Verkehrsmitteln des ÖPNV.