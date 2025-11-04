Wann, wohin, wie: So reisen viele Deutsche ab 50

Das sind die beliebtesten Länder

Egal aus welchem Bundesland sie stammen, die Reisenden ab 50 bevorzugen nahezu in der ganzen Bundesrepublik klassische Sonnenziele. Zu den Favoriten gehören die Türkei, Spanien und Ägypten. In Bayern entfallen beispielsweise zusammengerechnet mehr als 70 Prozent der Buchungen auf diese drei Länder, für nicht ganz 15 Prozent geht es nach Griechenland, etwas weniger als zwölf Prozent urlauben in der Heimat Deutschland. In NRW sind es alleine knapp mehr als 40 Prozent, die nach Spanien fliegen, in Sachsen–Anhalt führt die Türkei mit mehr als 37 Prozent.