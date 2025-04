War David Hasselhoff nicht bei der Beerdigung von Ex-Frau Pamela Bach?

Hasselhoff und Bach waren bis 2006 verheiratet

Pamela Bach starb US–Medienberichten zufolge am 5. März durch Suizid in ihrem Haus in den Hollywood Hills, Kalifornien. Sie wurde 61 Jahre alt. Die Schauspielerin, die auch als Pamela Hasselhoff oder Pamela Bach–Hasselhoff bekannt war, war von 1989 bis 2006 mit David Hasselhoff verheiratet. Sie soll ihn Mitte der 80er Jahre am Set der Serie «Knight Rider» kennengelernt haben. Später spielte sie unter anderem auch für mehrere Episoden in «Baywatch – Die Rettungsschwimmer von Malibu» mit. Nach der Trennung von David Hasselhoff folgte ein Scheidungskrieg, der sich über mehrere Jahre hingezogen haben soll.