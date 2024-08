War Donald Trump der liebste Präsident von Queen Elizabeth II.?

In einem neuen Buch wird die Beziehung der britischen Königin und des US–Präsidentschaftsbewerbers jedoch deutlich anders beschrieben. Wenige Wochen nach einem Trump–Besuch habe sie während eines Mittagessens demnach einem Gast verraten, dass sie den heute 78–Jährigen für «sehr unhöflich» halte. Das schreibt der Autor Craig Brown in der Biografie «A Voyage Around the Queen», die Ende August erscheint und aus der die «Daily Mail» vorab Ausschnitte veröffentlicht hat.