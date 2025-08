«War keine zufällige Berührung»: Gary Busey bekennt sich schuldig

Hollywood–Veteran Gary Busey (81) hat sich vor einem Gericht in New Jersey schuldig bekannt, eine Frau bei einer Horror–Convention sexuell belästigt zu haben. Bei einer Gerichtsverhandlung am Donnerstag räumte der einst für einen Oscar nominierte Schauspieler laut des Portals «CourtTV» ein: «Es war keine zufällige Berührung.»