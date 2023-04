War Krone involviert? König Charles unterstützt Studie zur Sklaverei

Wie stark war die britische Monarchie in den weltweiten Sklavenhandel involviert? Diese Frage beschäftigt seit vielen Jahren zahlreiche Historiker. Jetzt hat König Charles III. (74) erstmals signalisiert, die Erforschung der möglichen Verbindungen zu unterstützen. Dies gab ein Sprecher des Buckingham Palastes bekannt, wie unter anderem «The Guardian» berichtet. Zuvor kam ein Dokument an die Öffentlichkeit, wonach ein Vorfahre von Charles Anteile an einer Handelsgesellschaft für Sklaven gehabt haben soll.