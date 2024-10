War Liam Payne kurz vor seinem Tode «clean»?

Was geschah in den Stunden vor dem Tod von Liam Payne?

Am Dienstag habe er dann die Ergebnisse von der Botschaft erhalten, die beweisen würden, dass er keine Drogen mehr genommen habe. Sein Visum sei deswegen auch genehmigt worden, was er am Freitag – also zwei Tagen nach seinem Tod – abgestempelt bekommen hätte. Der Freund behauptet, dass er noch am Mittwoch, dem Todestag von Payne, ihn zum letzten Mal für rund zehn Minuten sah. Wenige Stunden später soll es dann zu einem seltsamen Vorfall gekommen sein, über den mehrere Medien berichteten: Angeblich habe ein anderer Freund einen Anruf vom Hotelpersonal erhalten, dass Payne schlafend in einem Aufzug gefunden wurde. Zunächst legten die Angestellten den Musiker demnach in die Lobby auf ein Sofa, brachten ihn aber später zurück auf sein Zimmer.