«War nicht das erste Mal»: Keanu Reeves reagiert auf Hochzeitsgerüchte

Keanu Reeves (61) hat sich erstmals zu den Spekulationen über eine angebliche Hochzeit mit seiner Freundin Alexandra Grant (52) geäussert. Im Interview mit «E! News» erzählte er im Hinblick auf ihre langjährige Beziehung: «Nun, das war nicht das erste Mal.» Weiter erklärte er zu den Reaktionen und dem Umgang seiner Partnerin mit den Gerüchten: «Die Hochzeit, das ist eine schöne Sache.» Er habe «viele nette Nachrichten» erhalten, «aber Alexandra hat das wunderbar angesprochen. So in der Art: ‹Danke, aber das hier ist die Realität.›»