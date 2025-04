«War nicht enttäuscht»: Demi Moore spricht erstmals über Oscar-Pleite

Sie zeigte sich als faire Verliererin

Schon kurz nach der Oscarverleihung hatte sich Moore in den sozialen Netzwerken als faire Verliererin gezeigt. Auf Instagram teilte die Schauspielerin eine Videomontage von Backstage–Momenten der Oscar–Nacht und schrieb: «Nachdem sich diese Awards Season dem Ende nähert, bin ich so überwältigt von Dankbarkeit für diese Reise. Es war die Reise meines Lebens und wir fangen gerade erst an.» An die Gewinnerin gerichtet schob sie nach: «Einen grossen Glückwunsch an Mikey Madison – ich bin gespannt, was du als Nächstes machst.»