Wärmepumpe, Solaranlage und Co.: Ab wann rechnet sich der Umbau?

Fazit

Nach welcher Zeit rechnet sich also die Kombination aus Wärmepumpe, Solaranlage und Batterie? Zwar lässt sich das pauschal nicht beantworten, doch mittlerweile liegen immer mehr Zahlen und Einschätzungen rund um die Rentabilität von Wärmepumpe, Solaranlage und Co. vor, die Zeiträume von unter 15 Jahren bestätigen. So spricht beispielsweise auch der ADAC von 10 bis 15 Jahren bis zur Amortisierung einer Wärmepumpe. Wird diese, wie in der Studie von Eon und der RWTH Aachen, mit selbst produziertem Storm kombiniert, rechnet sich das im Vergleich zum Einbau und Betrieb einer neuen Gasheizung je nach Haustyp nach 11 bis 14 Jahren. Wer also vor einem Heizungstausch steht, sollte sich genau informieren und noch genauer nachrechnen.