Warmer Salat: Grüne Bohnen und Karotten mit Sesam-Dressing

Zubereitung (35 Minuten)

1. Reichlich Salzwasser in einem grossen Topf zum Kochen bringen. Die grünen Bohnen putzen, die Enden abschneiden und in mundgerechte Stücke von etwa 4 cm Länge teilen. Die Karotten schälen und mit einem Sparschäler oder scharfen Messer in dünne, längliche Streifen hobeln.