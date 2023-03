Am heutigen Montag, den 27. März, steht Deutschland überwiegend still. Sowohl die Bahngewerkschaft EVG als auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi haben zu einem landesweiten Warnstreik aufgerufen, der nahezu sämtliche Flughäfen und den gesamten Fernverkehr auf der Schiene lahmlegt. Auch weitere Sektoren sind von dem Mega-Streik betroffen. So gibt es in weiten Teilen des Regionalbahnverkehrs ebenso Ausfälle wie in vielen öffentlichen Nahverkehr-Systemen.