Warren Beatty wird 85: Vom Womanizer zum Familienmenschen

Durchbruch und Kassenschlager

Nach Auftritten in der beliebten TV-Serie «The Many Loves of Dobie Gillis» (1959) hatte er in «Fieber im Blut» (1961) von Elia Kazan (1909-2003) seine erste richtige Filmrolle. Den grossen Durchbruch schaffte er 1967 mit dem von ihm produzierten Gangster-Drama «Bonnie and Clyde», in dem er neben der jungen Faye Dunaway (81) als Bonnie den Verbrecher Clyde Barrow spielte.