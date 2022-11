Warten auf «Black Panther 2»: Marvel und der Tod von Chadwick Boseman

Gleich seinem Darsteller ist die Figur T'Challa in «Wakanda Forever» verstorben

Marvel-Zuschauer werden mit «Black Panther: Wakanda Forever» einen eher ungewöhnlichen Film des Superfranchises zu sehen bekommen. Denn die Figur T'Challa ist in der Welt des Films verstorben. Wie genau sich das ereignet hat, ist gegenwärtig noch ein Geheimnis. Der Trailer zu «Black Panther 2» zeigt jedoch das fiktive afrikanische Land Wakanda in Trauer. Brian Davids von «The Hollywood Reporter», der den Film bereits gesehen hat, verriet in einem Tweet: «[‹Black Panther 2›] ist auf eine notwendige Art schwer und düster, und lässt den charakteristischen Tonfall der Marvel Studios weitestgehend hinter sich». Anstelle des üblichen bunten Klamauks wird in dem Popkultur-Werk also der tragische Tod des realen Darstellers Boseman ein Stück weit verarbeitet.