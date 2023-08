Die 54-Jährige hatte mehrfach versucht, schwanger zu werden, war auch in einer Kinderwunsch-Klinik, wie sie verriet: «Ich habe eine IVF-Behandlung gemacht, chinesische Tees getrunken, und so weiter. Ich habe alles versucht», verriet Aniston 2022 dem Magazin «Allure». Der ständige Druck der Öffentlichkeit sei sehr schmerzhaft gewesen. Auch Behauptungen, ihr sei die Karriere wichtiger gewesen als Kinder, seien unwahr. «Es waren absolute Lügen», so die Schauspielerin.