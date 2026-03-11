Warum Alexander Skarsgård Nicole Kidman angeekelt hat

Nicole Kidman (58) hat bei schlechtem Atem eine klare Linie – und die zieht sie notfalls sogar mitten am Set. Im Podcast «Las Culturistas» erzählte die Oscarpreisträgerin, wie sehr sie unter schlechten Gerüchen leidet.
«Mundgeruch ist für mich ein Dealbreaker», erklärte Kidman unmissverständlich. «Du könntest der attraktivste Mann der Welt sein – wenn du mit schlechtem Atem auf mich zukommst, war es das. Wenn ich sage: ‹Hauch mich an›, und ich muss zurückschrecken, igitt, dann bin ich raus. Da kann man mir noch so viel Geld bieten.»
Falafel–Eklat am Set von «Big Little Lies»
Und Kidman bleibt nicht bei abstrakten Szenarien. Sie hat einen ganz konkreten Fall parat – und der betrifft niemand Geringeren als Alexander Skarsgård (49). Gemeinsam standen die beiden in der ersten Staffel der HBO–Serie «Big Little Lies» vor der Kamera, wo sie ein Ehepaar verkörperten. Und offenbar hat der Schauspieler nicht immer Rücksicht auf seinen Co–Star genommen.
Dass die Dreharbeiten trotzdem reibungslos verliefen, dafür hat Kidman persönlich gesorgt. «Als Alexander Skarsgård vor unseren gemeinsamen Szenen in ‹Big Little Lies› ein Falafel–Sandwich gegessen hat, sagte ich: ‹Nein, nein, nein, Alex. Ich soll dich begehren und küssen – leg die Falafel jetzt weg›», schilderte sie den Vorfall. «Ich bin mir sicher, dass er danach nie wieder Falafel gegessen hat. Ich habe ihm gesagt: Kein Falafel mehr – nicht bevor du küsst, nicht bevor du eine Liebesszene drehst.»
Trotz – oder vielleicht gerade wegen – dieser klaren Ansage funktionierte die Chemie zwischen den beiden Schauspielern vor der Kamera einwandfrei. Ihre Leistungen in «Big Little Lies» wurden mit Emmy Awards ausgezeichnet, Skarsgård als bester Nebendarsteller, Kidman als beste Hauptdarstellerin.
Niemand riecht besser als Rihanna
Kurzzeitige Erleichterung verschaffte Kidman ironischerweise eine COVID–Erkrankung. Als sie dadurch vorübergehend ihren Geruchssinn verlor, empfand sie das nicht als Einbusse, sondern als Befreiung. «Endlich war ich frei», sagte sie.
Doch auch über das Gegenteil von Geruchsbelästigung hat Kidman etwas zu erzählen. Die Schauspielerin kann auch benennen, welcher Mensch auf der Welt angeblich am besten riecht: Rihanna. «Das muss man nicht weiter analysieren oder erklären – es stimmt einfach alles. Es ist berauschend. Ich würde ihr einfach überallhin folgen», so Kidman im Podcast.