Warum Alexander Skarsgård Nicole Kidman angeekelt hat

Dass die Dreharbeiten trotzdem reibungslos verliefen, dafür hat Kidman persönlich gesorgt. «Als Alexander Skarsgård vor unseren gemeinsamen Szenen in ‹Big Little Lies› ein Falafel–Sandwich gegessen hat, sagte ich: ‹Nein, nein, nein, Alex. Ich soll dich begehren und küssen – leg die Falafel jetzt weg›», schilderte sie den Vorfall. «Ich bin mir sicher, dass er danach nie wieder Falafel gegessen hat. Ich habe ihm gesagt: Kein Falafel mehr – nicht bevor du küsst, nicht bevor du eine Liebesszene drehst.»