Warum Ariana Grande die «Wicked»-Premiere in Brasilien verpasst hat

Grande musste ihre geplante Reise nach São Paulo in letzter Minute absagen. «Brasilien, ich kann nicht glauben, dass das passiert, und ich bin am Boden zerstört, dass ich diese Nachricht senden muss», schrieb sie laut «Variety» in einer emotionalen Instagram–Botschaft an ihre Fans. Nur wenige Stunden vor dem geplanten Start stellte sich laut Grande heraus, dass ihr Flugzeug aus Sicherheitsgründen am Boden bleiben muss. Die Maschine benötigte dringende Wartungsarbeiten und konnte frühestens am nächsten Morgen um ein Uhr abheben.