«Fühle mich wieder weiblicher»

Warum Demi Lovato ihre Pronomen wieder geändert hat

Im Frühling letzten Jahres hat Demi Lovato der Welt mitgeteilt, dass sie sich als non-binär identifiziere - jetzt nimmt sie auch wieder die weiblichen Pronomen an. Was es mit dieser Entwicklung auf sich hat, erklärt sie in einem Podcast.