Warum der Hype um die neue Abnehmspritze Wegovy so gefährlich ist

Es klingt verlockend: Einmal die Woche eine Spritze und schon schmelzen die Kilos dahin. Die Rede ist von den Medikamenten Ozempic oder Wegovy. Elon Musk (52) hat das vermeintliche Wundermittel beworben, Stars wie Kim Kardashian (42) sollen ihm ihre neue verschlankte Figur zu verdanken haben und in den sozialen Medien ist ein wahrer Hype ausgebrochen. Seit dieser Woche dürfen Ärzte auch das Präparat Wegovy in Deutschland als Therapie verschreiben - die Nachfrage ist riesig. Was man über die Abnehmspritze wissen muss - und weshalb sie keineswegs als Lifestyle-Produkt zu verstehen ist.