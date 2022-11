Warum die Ehe der Obamas «nicht perfekt» ist und trotzdem funktioniert

Ende der 1980er Jahre lernten sich Barack Obama (61) und seine spätere Ehefrau Michelle (58) kennen. 1992 heiratete das Paar und scheint seither geradezu unzertrennlich. In ihrem neuen Buch «Das Licht in uns» berichtet die ehemalige First Lady der USA jedoch, dass nicht immer alles so rosig ist, wie man glauben könnte. Und sie erklärt, warum ihre Beziehung mit dem Ex-Präsidenten der Vereinigten Staaten trotzdem noch immer funktioniert.