Warum die Schuhgrösse allein nicht reicht

Die Schuhgrösse steht gross auf dem Karton, doch sie verrät nur die halbe Wahrheit. Denn während die Zahl lediglich die Länge eines Schuhs beschreibt, unterscheiden sich Füsse gleicher Länge teils erheblich – in Breite, Volumen, Spannhöhe und Vorfussform. Das zugrundeliegende Problem ist: Schuhe werden als Massenware produziert, Füsse hingegen sind individuell. Eine unternehmensinterne Auswertung von Schuhcenter auf Basis von 3D–Fussanalysen dokumentiert, wie gross die Streuungen innerhalb identischer Längenklassen tatsächlich sind.
Eine internationale Übersichtsarbeit im «Journal of Foot and Ankle Research» kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: Ein erheblicher Anteil der untersuchten Erwachsenen trug Schuhe, die weder in Länge noch in Breite korrekt passten. Die Folgen reichten von Fussschmerzen über Druckstellen bis zu funktionellen Beschwerden.
Vor allem der Vorfuss entscheidet
Viele Passformprobleme entstehen nicht an der Ferse, sondern im Ballen– und Zehenbereich. Zu schmale Zehenboxen oder unzureichende Schuhbreiten erhöhen den Druck im sogenannten Vorfuss – und können bestehende Fehlstellungen wie den Ballenzeh (Hallux valgus) verschlechtern. Die Schuhcenter–Auswertung betont ausdrücklich: Eine grössere Schuhgrösse löst Breitenprobleme nicht zuverlässig. Wer also bei Druckstellen einfach eine Nummer grösser kauft, sitzt einem weit verbreiteten Irrtum auf – und läuft in zu grossen und trotzdem zu engen Schuhen herum.
Auch der klassische «Daumentest» – bei dem zwischen Zeh und Schuhspitze ein Daumen Platz haben soll – ist laut der Auswertung kein verlässlicher Indikator. Er berücksichtigt weder die individuelle Fussform noch Breite, Volumen oder dynamische Veränderungen des Fusses beim Gehen.
Füsse sind keine starren Gebilde
Was viele nicht wissen: Der Fuss verändert sich im Laufe eines Tages messbar. Belastung, Temperatur und Körperhaltung beeinflussen Volumen und Umfang. Wer morgens im Sitzen Schuhe anprobiert, unterschätzt daher häufig den tatsächlichen Platzbedarf. Die Auswertung empfiehlt deshalb, Schuhe im Stehen und am Nachmittag oder Abend zu testen – idealerweise nach einem typischen Belastungstag.
Experimentelle Untersuchungen bestätigen: Bereits nach moderater Gehbelastung vergrössert sich das Fussvolumen spürbar. Realistische Messbedingungen – inklusive der Socken, die später im Schuh getragen werden – erhöhen die Aussagekraft und senken das Risiko eines Fehlkaufs.
Wann trage ich diesen Schuh – und wann nicht?
Probleme mit der falschen Passform treten laut der Auswertung besonders dann auf, wenn Schuhe ausserhalb ihres vorgesehenen Nutzungskontexts getragen werden – etwa bei längeren Gehstrecken oder ganztägigem Tragen. Ein Schuh, der für moderate Belastung zum Beispiel im Büroalltag ausgelegt ist, kann beim Dauereinsatz auf einem Ausflug oder beim Shoppen schnell unbequem werden. Alltagsschuh, Sportschuh oder Winterstiefel stellen jeweils unterschiedliche Anforderungen an Passform und Volumen.
Grössentabellen führen in die Irre
EU–, UK–, US–Systeme beruhen auf unterschiedlichen Berechnungsgrundlagen. Die internationale Industrienorm ISO 19407 weist darauf hin, dass Umrechnungstabellen keine verlässliche Aussage über die tatsächliche Passform erlauben. Nur das – vor allem bei Skischuhen verwendete – Mondopoint–System wurde durch die ISO–Norm definiert und berücksichtigt die Millimeter für Fusslänge und –breite, alle anderen Systeme liefern lediglich Näherungswerte. Hinzu kommt, dass jeder Hersteller eigene Schuhformen verwendet. Die sogenannte Leistenform definiert, wie viel Raum der Schuh im Zehen–, Mittel– und Spannbereich bietet und variiert zwischen Marken teils deutlich. Dass dieselbe Grösse je nach Marke unterschiedlich sitzt, ist daher systembedingt und kein Qualitätsmangel.
Der Mythos vom Einlaufen
Ein besonders hartnäckiger Irrtum hält sich beharrlich: dass sich ein enger Schuh durch Tragen anpassen werde. Materialwissenschaftliche Untersuchungen zeigen jedoch übereinstimmend, dass sich Schuhe im Trageverlauf nicht beliebig an den Fuss anpassen. Zwar können Obermaterialien weicher werden oder sich geringfügig setzen, doch die durch die Bauweise festgelegten Masse – insbesondere Länge und Breite – bleiben weitgehend stabil. Ein Schuh, der von Anfang an drückt, wird durch «Einlaufen» in aller Regel nicht passend.
Fazit: vorher messen und dann probetragen
Am Ende bleibt beim Kauf im Schuhgeschäft vor allem auszuprobieren – wie gesagt am besten nachmittags im Stehen und Gehen – und sich vorher zu überlegen, zu welchem Zweck die Schuhe getragen werden sollen. Wer online bestellt, kann das natürlich nicht. Klassisch die Fusslänge und –breite messen kann man natürlich auf einem weissen Blatt Papier, auf das man die Füsse stellt. Mittlerweile gibt es aber auch zahlreiche Apps und Tools wie Myshoefitter, Feetsizr oder Feetmeter, die versprechen, die Masse und teilweise auch Volumen und Form der Füsse zu erkennen. Allerdings muss dann auch der Onlineshop entsprechend Informationen zur Verfügung stellen, um sie mit den Messergebnissen abzugleichen.