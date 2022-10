Warum Dirk Bach so sehr fehlt

Hella von Sinnen schreibt in einem rührenden Brief an ihren «Dicki»: «Ich denk eh jeden Tag an dich. Aber ich MUSS nicht an dich denken, weil wir ne DEADline für dieses Buch einhalten müssen ... Nach dem 1. Oktober 2012 hatte ich ja wenigstens den Schock! Die Fassungslosigkeit! Den Alkohol! Jetzt zog zehn Jahre später mein Leben und meine Liebe an mir vorbei, und ich musste nüchtern bleiben und kreativ sein. Na bravo. Jetzt konnte ich mich nicht mehr nur high pathetic im Selbstmitleid suhlen - jetzt taten mir auch noch alle andren leid!!! Weil du ihnen auch so brutal fehlst.»