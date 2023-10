Warum es keine Hape-Kerkeling-Show mehr geben wird

«Jedes Mal unter äusserster Anspannung»

Der Entertainer verriet bereits vor einigen Jahren, dass er sich in seinen TV–Shows nie richtig wohlgefühlt habe. Eine Aussage, die er jedoch etwas missverständlich formuliert habe, wie er jetzt klarstellt. «Es ist doch so: Wenn ein Pilot einen Jumbo startet, dann steht er unter Adrenalin. Aber fühlt er sich wohl dabei? So ähnlich war das bei mir, wenn ich eine meiner Shows begann. Ich stand jedes Mal unter äusserster Anspannung.»