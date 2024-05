Warum Greta Gerwig für Iris Berben «ein grossartiges Highlight» ist

Berben, die auf dem roten Teppich mit blauen Strähnen im Haar überrascht, engagiert sich seit vielen Jahren für die Gleichberechtigung in der Filmbranche. Auch in diesem Jahr unterstützt die Schauspielerin wieder den «Lights on Women Worth Award» in Cannes zur Förderung aufstrebender Filmemacherinnen. Die Initiative von L'Oréal Paris wurde 2021 ins Leben gerufen und findet dieses Jahr bereits zum vierten Mal statt.